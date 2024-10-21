बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस ने खोले अपनी पहली शादी के राज, बोलीं- 'खो दी थी पहचान'

बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस नीलम कोठारी ने हाल ही में अपनी पहली शादी को लेकर शो फैब्युलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स में बातचीत की है.

नीलम कोठारी ने डायरेक्टर एकता कपूर से बातचीत के दौरान उनके साथ हुए गलत व्यवहार के बारे में बताया है.

एक्ट्रेस नीलम की पहली शादी ऋषि सेठिया से हुई थी. मगर कुछ सालों बाद दोनों ने तलाक ले लिया था.

डायरेक्टर एकता कपूर से बात करते हुए नीलम ने बताया कि पहली शादी में उनके साथ बहुत कुछ हुआ है. जिसे बताते हुए वो रो पड़ी थीं.

नीलम कोठारी ने बताया कि मुझे अपनी मर्जी से कपड़े पहनने की आजादी नहीं थी. 'मैंने नॉन- वेज और शराब भी छोड़ दी थी'.

नीलम ने कहा, 'मगर मुझे इन सब से कोई परेशानी नहीं थी. फिर मुझे अपना नाम बदलने के लिए भी कहा गया था. मैंने वो भी किया था'.

नीलम ने बताया कि एक समय बाद वो इस पड़ाव पर जा पहुंची थीं जहां उन्होंने खुद से सवाल किया कि मैं ये सब कैसे अपने साथ होने दे रही हूं.

नीलम ने कहा 'जब मैं रेस्तरां जाती थी तब लोग मुझसे आकर पूछते थे कि आप एक्ट्रेस नीलम हो'? और मुझे मना करना पड़ता था 'मैं नीलम नहीं हूं'.

नीलम ने कहा जब मैं काम से वापस आती थी. तब अहाना अपने दोस्तों के साथ हंसती खेलती दिखती थी. मगर अब वो शांत थी.

अहाना ने मुझसे पुछा 'मम्मा अपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि आपका डाइवोर्स हुआ है'?, 'मैं ये सुनकर हैरान थी मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था'.

नीलम ने अहाना से पुछा कि उनको कहां से पता चला है. बेटी ने बताया 'आप सेलिब्रेटी हो तो मैंने और मेरे दोस्तों ने आपको गूगल पर सर्च किया था'.

अहाना ने कहा 'सर्च करते ही सबसे पहले आपके डाइवोर्स के बारे में हमने देखा कि आप शादीशुदा थीं'.

नीलम ने रोते हुए बताया कि वो कभी नहीं चाहती थीं कि उनकी बेटी को इस तरह से ये जानकारी मिले.

नीलम कोठारी ने पहली शादी के बाद दूसरी शादी एक्टर समीर सोनी से की थी. और उन्होंने बाद में अहाना को गोद ले लिया था.

