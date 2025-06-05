नेहा मलिक ने फिर उड़ाए होश, टू-पीस में दिखा कातिलाना अंदाज!

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jun 04, 2025

नेहा मलिक ने इंस्टाग्राम पर पेरिस से अपनी लेटेस्ट स्टनिंग तस्वीरें शेयर की हैं.

नेहा ने व्हाइट टू पीस ड्रेस में सिजलिंग अंदाज में जबरदस्त पोज दिए.

फैंस को नेहा का ये ग्लैमरस लुक काफी स्टाइलिश और ट्रेंडी लग रहा है.

ब्लैक गॉगल्स के साथ नेहा का एटीट्यूड लुक वायरल हो रहा है.

नेहा ने अपने हॉट लुक को खास कैप्शन के साथ शेयर किया है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

हाल ही में नेहा ने कान्स 2025 के रेड कार्पेट पर भी अपने बोल्ड लुक से तहलका मचा दिया था.

नेहा की हर पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा का टॉप टॉकिंग पॉइंट बन रही है.

