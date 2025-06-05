नेहा मलिक ने फिर उड़ाए होश, टू-पीस में दिखा कातिलाना अंदाज!
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 04, 2025
नेहा मलिक ने इंस्टाग्राम पर पेरिस से अपनी लेटेस्ट स्टनिंग तस्वीरें शेयर की हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
नेहा ने व्हाइट टू पीस ड्रेस में सिजलिंग अंदाज में जबरदस्त पोज दिए.
Source:
Bollywoodlife.com
फैंस को नेहा का ये ग्लैमरस लुक काफी स्टाइलिश और ट्रेंडी लग रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
ब्लैक गॉगल्स के साथ नेहा का एटीट्यूड लुक वायरल हो रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
नेहा ने अपने हॉट लुक को खास कैप्शन के साथ शेयर किया है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हाल ही में नेहा ने कान्स 2025 के रेड कार्पेट पर भी अपने बोल्ड लुक से तहलका मचा दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
नेहा की हर पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा का टॉप टॉकिंग पॉइंट बन रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: ब्लैक साड़ी में निम्रत कौर की अदाओं ने उड़ाए होश, तो कैप्शन ने मचाई सनसनी
अगली वेब स्टोरी देखें.