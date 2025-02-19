इस दिग्गज सितारे संग अफेयर की चर्चाओं के बीच महाकुंभ में डुबकी लगाने पहुंचीं ये एक्ट्रेस, बोली- 'मैं इस अनुभव को...'
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 19, 2025
एक्ट्रेस निमरत कौर महाकुंभ पहुंचीं, जहां उन्होंने संगम में डुबकी लगाई. अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर फैंस को आध्यात्मिक जर्नी की झलक दिखाई.
एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अनुष्ठानों और आध्यात्मिक जर्नी से रिलेटेड पोस्ट को शेयर किया है.
इन तस्वीरों में एक्ट्रेस कभी ध्यान लगाए और तो कभी आरती करतीं नजर आ रहीं हैं.
एक्ट्रेस ने तस्वीरों और वीडियो के जरिए महाकुंभ की खूबसूरती को कैमरे में कैद किया है. एक वीडियो में निमरत पूरी तरह से भक्ति भाव में डूबी हुई दिख रहीं हैं.
बता दें, मीडिया में कुछ समय से एक्ट्रेस का नाम दिग्गज अभिनेता अभिषेक बच्चन संग सुर्खियों में बना हुआ है.
वहीं उनके वर्कफ्रंट की बात करें तो हाल ही में देशभक्ति पर बनी एक्शन थ्रिलर फिल्म 'स्काई फोर्स' में वह नजर आई थीं. मूवी में निमरत के साथ अक्षय कुमार, वीर पहाड़िया और सारा अली खान थे.
निमरत ने फिल्म में अक्षय की ऑन-स्क्रीन पत्नी का किरदार निभाया था. वहीं निमरत जल्द ही अपकमिंग पॉलिटिकल-थ्रिलर 'सेक्शन 84' में नजर आएंगी.
इस मूवी में निमरत के साथ-साथ अभिनेता अमिताभ बच्चन और डायना पेंटी भी एक्टिंग करते दिखेंगे.
बता दें कि महाकुंभ 2025 में बॉलीवुड के कई सितारे आस्था की डुबकी लगा चुके हैं. इसके अलावा हर दिन महाकुंभ में लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं.
