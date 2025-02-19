इस दिग्गज सितारे संग अफेयर की चर्चाओं के बीच महाकुंभ में डुबकी लगाने पहुंचीं ये एक्ट्रेस, बोली- 'मैं इस अनुभव को...'

वहीं उनके वर्कफ्रंट की बात करें तो हाल ही में देशभक्ति पर बनी एक्शन थ्रिलर फिल्म 'स्काई फोर्स' में वह नजर आई थीं. मूवी में निमरत के साथ अक्षय कुमार, वीर पहाड़िया और सारा अली खान थे. Source: Bollywoodlife.com