Mismatched season 3 की ये एक्ट्रेस फैंस के बीच हुईं पॉपुलर, खुद के दम पर खड़ी की करोड़ों की Networth
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 18, 2024
नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 'मिसमैच्ड' को यंग ऑडियंस खूब पसंद कर रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
ओटीटी पर हाल ही में वेब सीरीज 'मिसमैच्ड' का सीजन 3 रिलीज हुआ है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस वेब सीरीज में रोहित सराफ और प्राजक्ता कोली की केमेस्ट्री को खूब पसंद किया जा रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
प्राजक्ता कोली और रोहित सराफ की ये वेब सीरीज इस समय नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
प्राजक्ता कोली ने 2015 में यूट्यूब चैनल 'मोस्टलीसेन' लॉन्च किया था. जिसको अच्छी सफलता मिली थी.
Source:
Bollywoodlife.com
प्राजक्ता कोली सोशल मीडिया पर अपने मजाकिया विडियोज के लिए फेमस हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
प्राजक्ता कोली को सोशल मीडिया पर 8 मिलियन लोग फॉलो करते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
प्राजक्ता कोली साल 2019 में फोर्ब्स की अंडर 30 की लिस्ट में भी शामिल थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
प्राजक्ता कोली ने बॉलीवुड में फिल्म 'जुग जुग जियो' से डेब्यू किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
प्राजक्ता कोली वरुण धवन से लेकर नीतू कपूर तक कई बड़े स्टार्स के साथ काम कर चुकी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
प्राजक्ता कोली ने अब तक लगभग 18 करोड़ रुपए तक की नेटवर्थ खड़ी कर ली है .
Source:
Bollywoodlife.com
प्राजक्ता कोली की नेटवर्थ का एक बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया से आता है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: कभी Amitabh Bachchan का CA था ये शख्स, आज बना भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक
अगली वेब स्टोरी देखें.