दुल्हन बनने जा रही यह मशहूर एक्ट्रेस, नेपाल होगा ससुराल, दूल्हा देख नहीं हटेगी आपकी नजर

हालांकि, अब तक प्राजक्ता ने अपनी शादी को लेकर ऑफीशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन फैंस इस खबर से बेहद एक्साइटेड हैं, और उन्हें दूल्हा-दुल्हन के रूप में देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. Source: Bollywoodlife.com