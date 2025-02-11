दुल्हन बनने जा रही यह मशहूर एक्ट्रेस, नेपाल होगा ससुराल, दूल्हा देख नहीं हटेगी आपकी नजर
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 11, 2025
फेमस यूट्यूबर और एक्ट्रेस प्राजक्ता कोली एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्राजक्ता जल्द ही अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड वृशांक खनाल संग शादी के बंधन में बंधने वाली हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मीडिया रिपोर्ट के मताबिक, प्राजक्ता कोली मार्च 2025 के अंत तक अपने बॉयफ्रेंड वृशांक खनाल संग सात फेरे लेने वाली हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हालांकि, अब तक प्राजक्ता ने अपनी शादी को लेकर ऑफीशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन फैंस इस खबर से बेहद एक्साइटेड हैं, और उन्हें दूल्हा-दुल्हन के रूप में देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
प्राजक्ता और वृशांक की लव स्टोरी कॉलेज के दिनों से शुरू हुई थी, और अब तक दोनों करीब 12 साल से एक-दूसरे के साथ हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस कपल ने सितंबर 2023 में सगाई की थी, प्राजक्ता ने अपनी इंगेजमेंट रिंग फ्लॉन्ट करते हुए, फैंस को इस खुशखबरी की जानकारी दी थी.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें, वृशांक खनाल नेपाल के रहने वाले हैं, और पेशे से एक वकील हैं. वहीं, प्राजक्ता कोली यूट्यूबर, सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और एक्ट्रेस हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने अपनी वेब सीरीज 'मिसमैच्ड' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था, जिसकी तीसरी सीरीज हाल ही में OTT पर रिलीज हुई, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा.
Source:
Bollywoodlife.com
फिलहाल, फैंस को प्राजक्ता की ओर से शादी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: डल त्वचा को भी चमकदार बनाएगा इन दो चीजों से बना ये फेस पैक
अगली वेब स्टोरी देखें.