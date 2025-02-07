भाई की शादी में प्रियंका चोपड़ा का स्वैग, भाभी संग लगाए जमकर..., दिखा गजब का बॉन्ड
Masummba Chaurasia
| Feb 07, 2025
बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के परिवार में इस समय जश्न का माहौल है. प्रियंका के इकलौते भाई सिद्धार्थ चोपड़ा जल्द ही दूल्हा बनने वाले हैं.
शादी से पहले बीती रात उनकी संगीत सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें परिवार और करीबी दोस्तों ने जमकर मस्ती की.
इस मौके पर चोपड़ा परिवार के सभी सदस्य और मेहमान खूब एन्जॉय करते नजर आए.
सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ और नीलम उपाध्याय की संगीत सेरेमनी की फोटोज और वीडियोज तेजी से वायरल हो रहे हैं. इस शानदार सेलिब्रेशन में दूल्हा-दुल्हन ने जमकर डांस किया.
वहीं, प्रियंका चोपड़ा भी अपने भाई की शादी में पूरी तरह से रंगी नजर आईं, उन्होंने अपनी होने वाली भाभी नीलम उपाध्याय के साथ 'बल्ले बल्ले' गाने पर शानदार डांस परफॉर्मेंस दी.
दोनों की जबरदस्त बॉन्डिंग इस मौके पर देखने को मिली, जिसे वहां मौजूद मेहमानों ने जमकर चीयर किया, प्रियंका ने मचाया धमाल, '7 खून माफ' और 'कमीने' के गानों पर झूमीं
प्रियंका चोपड़ा ने इस खास मौके पर ब्लू लहंगा पहना, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थीं. उनकी तस्वीरें और लुक्स सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.
शादी के हर फंक्शन में उनका ग्लैमरस अवतार फैंस का दिल जीत रहा है. सिद्धार्थ चोपड़ा और नीलम उपाध्याय की शादी से जुड़ी सभी अपडेट्स सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं.
