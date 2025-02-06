Malti Marie ने मामा की शादी में लूटी लाइमलाइट, Priyanka Chopra की लाडली के देसी लुक पर...
Feb 06, 2025
प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती ने मामा सिद्धार्थ की शादी में जमकर की मस्ती, देखें खूबसूरत तस्वीरें
बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपने परिवार के साथ भाई सिद्धार्थ चोपड़ा की शादी के जश्न में डूबी नजर आ रहीं हैं.
शादी की रस्मों की कई झलकियां सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं, जिनमें सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहीं हैं, प्रियंका की बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनस
हाल ही में प्रियंका ने भाई सिद्धार्थ के संगीत फंक्शन की कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें मां-बेटी की जोड़ी ने ट्विनिंग की... और दोनों बेहद प्यारी लग रही हैं.
सिद्धार्थ चोपड़ा की संगीत नाइट के लिए प्रियंका और मालती ने एक जैसे आउटफिट पहने, जिसमें दोनों का लुक काफी शानदार नजर आया.
एक तस्वीर में मालती अपनी मां प्रियंका के साथ मस्ती करती दिख रही हैं, नन्ही मालती की क्यूटनेस फैंस का दिल जीत रही है.
शादी की रस्मों के दौरान एक तस्वीर में मालती रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ती नजर आईं, उनके इस खेल भरे अंदाज ने सभी को खुश कर दिया.
प्रियंका की बेटी की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें उनका मासूमियत भरा अंदाज देखने लायक है.
