जवानी के दिनों में ऐसी दिखती थीं एक्ट्रेस रेखा, खूबसूरती देख हो जाएंगे आशिक

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | May 08, 2025

बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा इंडस्ट्री की एवरग्रीन एक्ट्रेस हैं. ये दिखने में बेहद खूबसूरत और बोल्ड हैं.

रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को मद्रास में हुआ था. इनके माता-पिता भी फिल्म स्टार थे.

रेखा ने साउथ फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद ये बॉलीवुड में कदम रखीं.

रेखा ने बॉलीवुड में कई शानदार फिल्में की हैं. इनकी फिल्में हिट होती हैं.

रेखा का जीवन हमेशा सुर्खियों में रहा है. कभी वो फिल्मों की वजह से तो कभी अफेयर से चर्चाओं में बनीं रहीं.

रेखा और अमिताभ बच्चन के अफेयर की कहानी बहुत फेमस हैं. आज भी इनकी कहानी सुर्खियों में रहती हैं.

रेखा आज 70 साल की हो गईं हैं और अभी भी बहुत खूबसूरत लगती हैं.

