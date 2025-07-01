एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती मना रहीं 33वां बर्थ-डे, देखें खूबसूरत फोटोज

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Jul 01, 2025

1 जुलाई को रिया चक्रवर्ती अपना जन्मदिन मना रहीं हैं.

रिया चक्रवर्ती का जन्म 1 जुलाई साल 1992 को हुआ था.

रिया ने साल 2012 में तेलुगु फिल्म से फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था.

ये सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं और फोटोज शेयर करती हैं.

दिवगंत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस में रिया जेल भी जा चुकी हैं.

हालांकि बाद में रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल गया.

रिया चक्रवर्ती बहुत बोल्ड और हॅाट हैं. ये सभी ड्रेसेस में बहुत प्यारी लगती हैं.

