एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती मना रहीं 33वां बर्थ-डे, देखें खूबसूरत फोटोज
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Jul 01, 2025
1 जुलाई को रिया चक्रवर्ती अपना जन्मदिन मना रहीं हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
रिया चक्रवर्ती का जन्म 1 जुलाई साल 1992 को हुआ था.
Source:
Bollywoodlife.com
रिया ने साल 2012 में तेलुगु फिल्म से फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
ये सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं और फोटोज शेयर करती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
दिवगंत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस में रिया जेल भी जा चुकी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हालांकि बाद में रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल गया.
Source:
Bollywoodlife.com
रिया चक्रवर्ती बहुत बोल्ड और हॅाट हैं. ये सभी ड्रेसेस में बहुत प्यारी लगती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: ये बना Bigg Boss 19 का पहला कंफर्म कंटेस्टेंट, नाम जानकर लगेगा सबसे बड़ा झटका
अगली वेब स्टोरी देखें.