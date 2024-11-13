इस साउथ एक्ट्रेस ने यंग गर्ल्स को बताया अपनी सफलता का मंत्र, आप भी आज ही सीखें
Nov 13, 2024
साई पल्लवी ने यंग गर्ल्स को लाइफ के बारे में कुछ टिप्स दिए हैं. जिससे वो भी जीवन में सफल हो सकती हैं.
साई पल्लवी ने कहा, हार और जीत हमारे हाथ में नहीं है तो इसे अपने दिमाग पर हावी ना होने दें.
साई पल्लवी ने यंग गर्ल्स को कंफर्टेबल स्टाइलिंग करने के लिए भी सलाह दी है. उन्होंने कहा आपका कंफर्टेबल फील करना जरूरी है.
साई पल्लवी ने कहा हमें अपनी बॉडी और हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए ये हमारे लिए एक मंदिर समान है.
साई पल्लवी का मानना है कि हमें छोटी-छोटी चीजों में खुशियां ढूंढनी चाहिए लाइफ को एंजॉय करना चाहिए.
साई पल्लवी ने यंग गर्ल्स को सबसे जरूरी सलाह देते हुए कहा कि हमें गलत ब्यूटी स्टैंडर्ड को खत्म करना चाहिए.
साई पल्लवी ने बताया उन्होंने कभी भी मेकअप का इस्तेमाल नहीं किया था और उन्हें अभी भी मेकअप करना पसंद नहीं है.
एक्ट्रेस साई पल्लवी कहती हैं कि वो पहले अपने पिंपल्स को लेकर सेल्फ डाउट में रहती थी मगर फिर उन्होंने खुद को अपनाया है.
साई पल्लवी ने यंग गर्ल्स इंडिपेंडेट बनने की सलाह दी है. उन्होंने ने भी फिल्मों में काम करने से पहले अपनी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी की थी.
साई पल्लवी ने कहा विमेन के लिए एक हॉबी को चुनना बहुत जरूरी है. मैं भी डांस को बहुत एंजॉय करती हूं उससे मुझे काफी सुकून मिलता है.
