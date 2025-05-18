बिकिनी पहन साक्षी मलिक ने मचाया तहलका, ग्लैमरस पोज देख फैंस बोले- 'तापमान...'
Sadhna Mishra
| May 17, 2025
एक्ट्रेस साक्षी मलिक ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उनका बिकिनी लुक देखने को मिल रहा है.
लेटेस्ट तस्वीरों में साक्षी व्हाइट बिकिनी में हॉट पोज देते हुए नजर आ रही हैं.
एक्ट्रेस बीच पर दिलकश अदाएं दिखाती नजर आईं और उनका कॉन्फिडेंस फैंस को खूब भा रहा है.
इन तस्वीरों के साथ साक्षी के कैप्शन में लिखा, 'बीच बुला रही थी और मैं तैयार थी' जो खूब वायरल हो रहा है.
यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में लिखा, 'आप तापमान बढ़ा रही हैं' तो किसी ने उन्हें 'बेहद खूबसूरत' बताया.
एक्ट्रेस की ये बोल्ड तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं.
बता दें कि साक्षी मलिक 'सोनू के टीटू की स्वीटी' और 'ड्राई डे' जैसी फिल्मों से चर्चा में रह चुकी हैं.
