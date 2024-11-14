शादी के 6 महीने बाद ही इस एक्ट्रेस ने की थी बेबी प्लानिंग, मां बनने से पहले ही हुआ डाइवोर्स

दरअसल, सामंथा रुथ प्रभु ने कुछ समय पहले बताया था कि उन्होंने शादी के 6 महीने बाद ही बेबी प्लानिंग कर ली थी. यहां तक कि डेट भी डिसाइड की थी. Source: Bollywoodlife.com