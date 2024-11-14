शादी के 6 महीने बाद ही इस एक्ट्रेस ने की थी बेबी प्लानिंग, मां बनने से पहले ही हुआ डाइवोर्स
Bollywood Staff
| Nov 14, 2024
पैन इंडिया स्टार सामंथा रुथ प्रभु की हाल ही में आई वेब सीरीज 'सिटाडेल: हनी बन्नी' फैंस के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है.
सामंथा रुथ प्रभु और वरुण धवन की ये वेब सीरीज अमेजन प्राइम वीडियो पर 6 नवंबर को रिलीज हुई थी.
इस वेब सीरीज के रिलीज होने से पहले मुंबई में इसका ग्रैंड प्रीमियर भी हुआ था.
वहीं इन दिनों सामंथा रुथ प्रभु और नागा चैतन्य के 2021 में हुए डाइवोर्स की खबरों ने फिर से तेजी पकड़ ली है.
दरअसल, सामंथा रुथ प्रभु ने कुछ समय पहले बताया था कि उन्होंने शादी के 6 महीने बाद ही बेबी प्लानिंग कर ली थी. यहां तक कि डेट भी डिसाइड की थी.
अब हाल ही में सामंथा रुथ प्रभु एक इंटरव्यू में फिर से बच्चे को लेकर बात करती हुई नजर आई हैं.
सामंथा ने कहा कि वो आगे जरूर मां बनना चाहेंगी, 'मुझे नहीं लगता कि बहुत देर हो चुकी है मेरे मन में अभी भी मां बनने का सपना है.'
सामंथा ने कहा, 'मैं हमेशा से मां बनना चाहती हूं, यह काफी खूबसूरत एक्सपीरियंस है.'
सामंथा ने आगे कहा, 'मैं मां बनने के लिए एक्साइटेड हूं लोग अक्सर उम्र को लेकर चिंता में रहते हैं.'
सामंथा रुथ प्रभु ने कहा, 'मुझे लगता है लाइफ में ऐसा कोई भी समय नहीं आता जब आप मां नहीं बन सकती हैं.'
