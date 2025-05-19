कोरोना वायरस की चपेट में आईं शिल्पा शिरोडकर, पोस्ट शेयर कर बताया हाल
Sadhna Mishra
| May 19, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस और हाल ही में 'बिग बॉस' में नजर आने वाली शिल्पा शिरोडकर एक बार फिर चर्चा में हैं.
दरअसल, एक्ट्रेस का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद पोस्ट के जरिए दी है.
शिल्पा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें लिखा- 'दोस्तों, मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है, मास्क लगाइए और सेफ रहिए.'
जैसे ही एक्ट्रेस का ये पोस्ट सामने आया फैंस उनकी सेहत को लेकर चिंचित हो गए और दुआएं करने लगे.
कमेंट बॉक्स में एक्ट्रेस के चाहने वाले उनके जल्दी ठीक होने की कामना कर रहे हैं.
वहीं शिल्पा की पोस्ट पर एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने भी कमेंट किया है. उन्होंने लिखा- 'हे भगवान! ध्यान रखना शिल्पा, जल्दी ठीक हो जाओ.'
शिल्पा ने भी सोनाक्षी को जवाब दिया. उन्होंने कहा- 'थैंक्यू आप भी अपना ध्यान रखो.'
गौरतलब है कि, एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले सामने आने लगे हैं. सिंगापुर में एक हफ्ते में 14, 200 नए केस मिले हैं.
