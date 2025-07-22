व्हाइट साड़ी में 'अप्सरा' बनी ये एक्ट्रेस, किलर पोज और कर्वी फिगर से लूट ली महफिल

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jul 21, 2025

एक्ट्रेस श्रद्धा दास ने व्हाइट साड़ी में अपना लेटेस्ट देसी लुक शेयर किया है.

डीपनेक ब्लाउज और ट्रांसपेरेंट साड़ी में श्रद्धा का बोल्ड अंदाज फैंस का दिल जीत रहा है.

एक्ट्रेस ने कैमरे के सामने अपने कर्वी फिगर को कॉन्फिडेंस के साथ फ्लॉन्ट किया है.

सोशल मीडिया पर श्रद्धा की ये तस्वीरें देखते ही देखते वायरल हो गई.

श्रद्धा दास का ये ट्रेडिशनल, लेकिन ग्लैमरस लुक फैंस को दीवाना बना रहा है.

श्रद्धा ने तेलुगु, तमिल और बंगाली सिनेमा में अपनी एक्टिंग और खूबसूरती का जलवा बिखेर चुकी हैं.

