व्हाइट साड़ी में 'अप्सरा' बनी ये एक्ट्रेस, किलर पोज और कर्वी फिगर से लूट ली महफिल
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jul 21, 2025
एक्ट्रेस श्रद्धा दास ने व्हाइट साड़ी में अपना लेटेस्ट देसी लुक शेयर किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
डीपनेक ब्लाउज और ट्रांसपेरेंट साड़ी में श्रद्धा का बोल्ड अंदाज फैंस का दिल जीत रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने कैमरे के सामने अपने कर्वी फिगर को कॉन्फिडेंस के साथ फ्लॉन्ट किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
सोशल मीडिया पर श्रद्धा की ये तस्वीरें देखते ही देखते वायरल हो गई.
Source:
Bollywoodlife.com
श्रद्धा दास का ये ट्रेडिशनल, लेकिन ग्लैमरस लुक फैंस को दीवाना बना रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
श्रद्धा ने तेलुगु, तमिल और बंगाली सिनेमा में अपनी एक्टिंग और खूबसूरती का जलवा बिखेर चुकी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: मोनालिसा ने फिर बढ़ाई फैंस की धड़कनें, फ्लोरल वन-पीस में इठलाती दिखीं एक्ट्रेस
अगली वेब स्टोरी देखें.