इस हीरोइन ने 'पुष्पा 2' के आइटम सॉन्ग के लिए मांगे थे 5 करोड़, अब हो गईं मूवी से बाहर
Bollywoodlife.com
| Nov 17, 2024
अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा: द राइस' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार एंट्री की थी. ऑडियंस को ये काफी पसंद भी आई थी.
वहीं इस फिल्म के सुपरहिट होते ही मेकर्स ने इसका दूसरा पार्ट भी बना दिया है.
फिल्म 'पुष्पा: द रूल' 5 दिसंबर को थिएटर में रिलीज होने वाली है. फैंस इस मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
फिल्म 'पुष्पा: द राइस' में सामंथा रुथ प्रभु के डांस नंबर ने आग लगा दी थी, उनकी परफॉर्मेंस देखकर लोग उनके दीवाने हो गए थे.
वहीं इस बार फिल्म 'पुष्पा 2' में साउथ एक्ट्रेस श्रीलीला एक आइटम सॉन्ग करते नजर आएंगी.
मगर क्या आपको पता है श्रीलीला से पहले इस आइटम सॉन्ग के लिए बॉलीवुड की एक हसीना को अप्रोच किया गया था?
'स्त्री' फेम स्टार श्रद्धा कपूर को फिल्म 'पुष्पा 2' में आइटम सॉन्ग के लिए अप्रोच किया गया था.
एक रिपोर्ट के मुताबिक, श्रद्धा कपूर ने इस आइटम सॉन्ग के लिए मेकर्स से 5 करोड़ की डिमांड की थी.
श्रद्धा कपूर की इस हाई डिमांड को सुनकर मेकर्स ने उन्हें फिल्म में लेने से इंकार कर दिया था.
आपको बता दें, इस से पहले श्रद्धा कपूर फिल्म 'भेड़िया' में आइटम सॉन्ग करते हुए नजर आई थीं.
श्रद्धा कपूर की फिल्म 'स्त्री 2' ने भी बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया था.
