53 की उम्र में बॉलीवुड की इस हसीना ने दिखाया अपने हुस्न का जलवा, देखें फोटोज

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Dec 21, 2024

फिल्म इंडस्ट्री में कई एक्ट्रेस खुद को फिट रखने के लिए कई तरह के नुस्खे अपनाती हैं.

लेकिन आज हम जिस हसीना की बात कर रहे हैं, उनकी खूबसूरती 53 की उम्र में भी बरकरार है.

तब्बू ने पहली बार बड़े पर्दे पर महज 11 साल की उम्र में काम किया था लेकिन उसके लिए उन्हें क्रेडिट नहीं मिला था.

तब्बू ने साल 1997 में संजय कपूर के साथ फिल्म 'प्रेम' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था.

इन दिनों तब्बू सोशल मीडिया पर अपने हॉलीवुड प्रोजेक्ट 'दूनप्रोफेसी' को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं.

लेकिन तब्बू ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर ब्लैक ड्रेस में कुछ फोटोज को अपलोड किया है.

इंस्टाग्राम की इन फोटोज में तब्बू काफी ग्लैमरस लग रही हैं.

तब्बू इस ब्लैक स्टाइलिश ड्रेस और ऑरेंज हील्स में कहर ढा रही हैं.

इन फोटोज में तब्बू का ये अंदाज देखकर फैंस की नजरें उनसे हट नहीं रही है.

तब्बू की फोटोज के नीचे कई यूजर ने फायर इमोजी लगा कर उनकी तारीफ की है.

