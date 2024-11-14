प्यार में दो बार धोखा खा चुकी है ये हसीना, अब कर रही है बॉलीवुड के इस एक्टर को डेट
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 14, 2024
बॉलीवुड में ऐसी कई एक्ट्रेस हैं, जिनको प्यार में धोखा मिल चुका है.
Source:
Bollywoodlife.com
मगर इस एक्ट्रेस का एक बार नहीं, बल्कि दो बार हार्टब्रेक हुआ है.
Source:
Bollywoodlife.com
हम बात कर रहे हैं पैन इंडिया एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया की, जो हाल ही में 'स्त्री 2' में अपने आइटम सॉन्ग से काफी फेमस हुई हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
तमन्ना भाटिया आजकल अपनी डेटिंग लाइफ को लेकर काफी चर्चा में बनी हुई हैं. वो इस समय एक्टर विजय वर्मा को डेट कर रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
तमन्ना भाटिया ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ बातों को साझा किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
तमन्ना भाटिया ने बताया कि मेरा दिल दो बार टूटा है और ये मेरे आगे बढ़ने के लिए जरूरी थे.
Source:
Bollywoodlife.com
तमन्ना भाटिया ने कहा, 'पहली बार दिल इसलिए टूटा क्योंकि मैं उस समय बहुत छोटी थी.'
Source:
Bollywoodlife.com
तमन्ना भाटिया ने बताया, 'उस समय मुझे लगा कि सिर्फ एक उस इंसान के लिए मैं उन कई चीजों को नहीं छोड़ सकती थी, जो मैं चाहती थी.'
Source:
Bollywoodlife.com
तमन्ना ने अपने दूसरे हार्टब्रेक के बारे में बताते हुए कहा कि 'मुझे लगने लगा था वो इंसान मेरे लिए सही नहीं है.'
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: अक्षय कुमार के महल जैसे घर की 10 तस्वीरें
अगली वेब स्टोरी देखें.