फिल्मों में फ्लॉप रही ये एक्ट्रेस एक गाने के लेती है करोड़ों
Ankita Kumari
| Sep 02, 2024
जानी-मानी एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं।
एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने अपना करियर अपने टैलेंट के दम पर बनाया है।
तमन्ना भाटिया ने कई तमिल, तेलुगू और बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है।
तमन्ना ने अभी तक बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक भी हिट फिल्म नहीं दी है।
फिल्म 'स्त्री 2' में तमन्ना का सॉन्ग 'आज की रात' काफी चर्चा में बना हुआ है।
तमन्ना का सॉन्ग 'आज की रात' चार्टबीट पर टॉप पर है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, तमन्ना भाटिया एक गाने से 1 करोड़ रुपये वसूलती हैं।
वहीं, तमन्ना भाटिया फिल्मों का 3 करोड़ रूपए चार्ज करती हैं।
बता दें, तमन्ना भाटिया का नेट वर्थ 120 करोड़ रूपए है।
