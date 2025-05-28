वेकेशन मोड में दिखीं तृप्ति डिमरी, पहाड़ों में बिता रहीं सुकून भरे पल, तस्वीरें चुरा लेंगी दिल
Masummba Chaurasia
| May 28, 2025
तृप्ति डिमरी इन दिनों सुर्खियों में हैं, हाल ही में फिल्म 'स्पिरिट' में उनकी एंट्री हुई है.
वहीं 'धड़क 2' को सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिल गई है, और फिल्म की रिलीज डेट भी सामने आ गई है.
वहीं इस वक्त एक्ट्रेस पहाड़ों पर वेकेशन मनाती हुईं नजर आईं हैं, उनकी तस्वीरें वायरल हो रहीं हैं.
उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर वेकेशंस की तस्वीरें शेयर की है. जिसमें वो खूबसूरत पहाड़ के बीच दिख रहीं हैं.
तस्वीर में देखा जा सकता है, कि एक्ट्रेस कितनी खुश नजर आ रहीं हैं.
एक्ट्रेस पहाड़ी खाने और वहां के मौसम का लुत्फ उठा रहीं हैं.
तस्वीरों के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा, 'आज मेरा पहाड़ी दिल खुशी से भर गया है'
तृप्ति डीमरी खूबसूरती में बड़ी-बड़ी एक्ट्रेस पीछे छोड़ती हैं. उनकी बोल्डनेस को देख फैंस क्लीन बोल्ड हो जाते हैं.
