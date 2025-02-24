क्या उर्वशी रौतेला करेंगी ओरी से शादी? फैंस शॉक्ड, एक्ट्रेस बोली, 'इंतजार नहीं कर...'
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 24, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. अफवाहें हैं कि उर्वशी जल्द ही ओरहान अवात्रमणि (ओरी) से शादी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आपको बता दें, इस चर्चा की शुरुआत तब हुई, जब उर्वशी ने ओरी की एक सोशल मीडिया पोस्ट पर दिलचस्प कमेंट किया.
Source:
Bollywoodlife.com
ओरी हाल ही में आदर जैन और अलेखा आडवाणी की शादी में शामिल हुए थे. उन्होंने रेड कुर्ता-पायजामा और नेहरू जैकेट पहनी थी. जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर कीं थी.
Source:
Bollywoodlife.com
उर्वशी ने इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, "इंतजार नहीं कर पा रही हूं, तुम्हारी शादी में शामिल होने का.''
Source:
Bollywoodlife.com
इस पर ओरी ने भी मजेदार रिप्लाई देते हुए लिखा, "मेरी या हमारी शादी?" बस फिर क्या था, फैंस के बीच इस बातचीत ने हलचल मचा दी.
Source:
Bollywoodlife.com
उर्वशी और ओरी की शादी की अटकलों को लेकर सोशल मीडिया पर फैंस अलग-अलग तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक यूजर ने लिखा, "पहली एक्ट्रेस और महिला हैं, जो ओरी से शादी करने की बात कह रही है."
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं, एक अन्य यूजर ने मजाक में कहा, "ये दुनिया उर्वशी और ओरी की है, और हम लोग तो सिर्फ इसमें रहते हैं."
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा के हॉट ब्लाउज डिजाइन, 40 की उम्र में लगेंगी हुस्न परी
अगली वेब स्टोरी देखें.