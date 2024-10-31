दिवाली पार्टीज में कभी 'काजू कतली' तो कभी 'मोरनी' बन पहुंचीं एक्ट्रेस वामिका गब्बी
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 31, 2024
दिवाली आते ही बॉलीवुड में कई पार्टीज होने लगती हैं. जहां बी -टाउन के स्टार्स का खूबसूरत मेला लगने लगता है.
Source:
Bollywoodlife.com
बॉलीवुड की दिवाली पार्टीज में एक्ट्रेसेस अपने ग्लैमरस अंदाज से फैंस को दीवाना बना देती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं इस बार बॉलीवुड में मनीष मल्होत्रा से लेकर एकता कपूर की दिवाली पार्टी में हसीनाओं ने खूब रंग बिखेरा है.
Source:
Bollywoodlife.com
मगर, 'इत्तेफाक' सॉन्ग फेम वामिका गब्बी को देख फैंस उनकी खूबसूरती के कायल हो गए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वामिका गब्बी फिल्म प्रोड्यूसर रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी में व्हाइट एंड गोल्डन कलर के स्टाइलिश लहंगे में दिखी थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
वामिका गब्बी ने इस ब्यूटीफुल लहंगे में इंस्टाग्राम पर कई फोटोज भी अपलोड किए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वामिका गब्बी ने इन फोटोज के नीचे एक मजेदार कैप्शन भी लिखा है. 'एक्सक्यूज मी सर, आपकी काजू कतली तैयार है'.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं एकता कपूर की पार्टी में वो ब्लू एंड ग्रीन कलर के खूबसूरत लहंगे में नजर आई थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
जिसकी फोटोज अपलोड करते हुए वामिका गब्बी ने कैप्शन में लिखा 'प्रेमिका बनी मोरनी'.
Source:
Bollywoodlife.com
वामिका गब्बी आए दिन अपने इंस्टाग्राम पर मजेदार रील्स और खूबसूरत फोटोज को शेयर करती रहती हैं. जिसे फैंस काफी एंजॉय करते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: सिर्फ विमेंस ही क्यों मेंस भी दिख सकते हैं इस दिवाली स्टाइलिश, देखें ये आउटफिट
अगली वेब स्टोरी देखें.