नवरात्रि पर अदा शर्मा ने रखा ऐसा रूप, भक्ति में डूबीं एक्ट्रेस का लुक देख फैंस ने लुटाया प्यार
Masummba Chaurasia
| Sep 23, 2025
अदा शर्मा इन दिनों सुर्खियों में हैं, जहां उन्होंने व्हाइट ड्रेस में अपनी ग्रेसफुल पर्सनैलिटी फ्लॉन्ट किया. जिसपर फैंस प्यार बरसा रहे हैं.
तस्वीरों में देखा जा सकता है, कि कैसे उन्होंने फ्लोरल और मोतियों से बनी जूलरी के साथ अपने इस लुक को कंप्लीट किया है.
अदा ने लाइट मेकअप के साथ आंखों और माथे पर व्हाइट आर्टवर्क करवाया था, जो उनके इस लुक को डिवाइन वाइव दे रहा है.
इस दौरान अदा एक थाली में शंख और फूल लिए हुए नजर आ रही हैं, जो नवरात्रि में मां जगदम्बा की पूजा का अहम हिस्सा है.
उनका ये लुक ट्रेडिशनल इंडियन वाइब्स देता है, लेकिन उसमें एक मॉडर्न ग्रेस भी नजर आ रहा है, जो किसी को भी इंस्पायर कर सकता है.
तस्वीरों से साफ है, कि अदा पूरी तरह फेस्टिव मूड में हैं, और नवरात्रि को पॉजिटिविटी और डिवाइनिटी के साथ सेलिब्रेट कर रही हैं.
सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है, जो नवरात्रि में देवी मां की भक्ति को और गहरा कर देता है.
सोशल मीडिया पर फैंस अदा शर्मा के इस लुक को काफी पसंद कर रहे हैं, और इसे देवी स्वरूप से जोड़कर देख रहे हैं.
