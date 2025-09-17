नवरात्रि इवेंट के लिए अदा शर्मा ने फैंस से मांगी खास राय, पूछा ये दिलचस्प सवाल
Sadhna Mishra
| Sep 17, 2025
'द केरल स्टोरी' एक्ट्रेस अदा शर्मा ने अपनी कुछ लेटेस्ट और खूबसूरत तस्वीरें शेयर की है, जो इंटरनेट पर धूम मचा रही हैं.
तस्वीरों में अदा शर्मा अलग-अलग रंगों के आउटफिट में क्यूट एंड खूबसूरती पोज देती नजर आ रही हैं.
वहीं इस पोस्ट के जरिए एक्ट्रेस ने फैंस से नवरात्रि इवेंट के लिए ड्रेस कलर चुनने की राय मांगी.
अदा ने पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा, 'रेड, ग्रीन, येलो, पर्पल या ब्लू? कौन सा रंग पहनूं?'
उनके इस सवाल पर फैंस ने तुरंत कमेंट कर अपनी-अपनी राय देना शुरू कर दिया.
किसी ने कहा, 'हर दिन अलग रंग पहनो', तो किसी ने लिखा, 'आप पर हर रंग फबता है.'
अदा का ये पोस्ट अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस भी जमकर तारीफें कर रहे हैं.
