इन स्टार्स के पास है मेडिकल डिग्री, डॉक्टर की जगह बन गए एक्टर
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 10, 2025
अदिति गोवित्रिकर के एमबीबीएस की डिग्री है और वह साइकोलॉजिस्ट हैं. वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपने काम से नाम कमा चुकी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्टर विनीत सिंह के पास मेडिकल की डिग्री है. वह एक लाइसेंस प्राप्त मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मानुषी छिल्लर फिल्मी दुनिया में एक्टिव हैं. वह मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर चुकी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
साई पल्लवी के एमबीबीएस की डिग्री है. हालांकि, उनका पैशन एक्टिंग था जो उन्होंने पूरा किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'पुष्पा 2' में अपने डांस से जलवा दिखा चुकीं श्रीलीला ने एमबीबीएस की पढ़ाई की है.
Source:
Bollywoodlife.com
टीवी, वेब सीरीज और फिल्मों में नजर आने वाले मेयांग चांग काफी पॉपुलर हैं. इसके साथ ही वह डेंटिस्ट भी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सिंगर पलाश सेन की प्यारी आवाज के लोग दीवाने रहते हैं. उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की है और एक फिजिशियन हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'लाखों की जायदाद के लिए बेटी को छोड़ा', Shweta Tiwari ने क्यों कही ये बात?
अगली वेब स्टोरी देखें.