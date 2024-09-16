अदिति राव हैदरी के ब्राइडल लुक की 7 खास बातें

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Sep 16, 2024

अदिति राव हैदरी ने सब्यसांची के लहंगे को अपनी पहली पसंद बनाया है।

Source: Instagram

अदिति राव हैदरी के गले का हार उनको रॉयल लुक दे रहा है।

Source: Instagram

अदिति राव हैदरी के माथे की बिंदी बहुत गजब लग रही है।

Source: Instagram

अपने लहंगे पर चार चांद लगाने के लिए अदिति राव हैदरी ने कुंदन की ज्वैलरी कैरी की है।

Source: Instagram

अदिति राव हैदरी ने अपने ब्राइडल लुक को निखारने के लिए सफेद गजरा लगाया है।

Source: Instagram

ब्राइडल लुक को परफेक्ट बनाने के लिए अदिति ने हाथ में सोने के कंगन और नाक में नथ पहनी है।

Source: Instagram

अदिति राव हैदरी ने मेहंदी के नाम पर अपने हाथ पैरों पर चांद बनवाया है।

Source: Instagram

अदिति राव हैदरी ने मेहंदी के नाम पर अपने हाथ पैरों पर चांद बनवाया है।

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: इन हॉरर वेब सीरीज को देख मजबूत दिल वालों की भी निकल जाएगी चीख

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.