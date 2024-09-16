अदिति राव हैदरी के ब्राइडल लुक की 7 खास बातें
Shivani Duksh
| Sep 16, 2024
अदिति राव हैदरी ने सब्यसांची के लहंगे को अपनी पहली पसंद बनाया है।
अदिति राव हैदरी के गले का हार उनको रॉयल लुक दे रहा है।
अदिति राव हैदरी के माथे की बिंदी बहुत गजब लग रही है।
अपने लहंगे पर चार चांद लगाने के लिए अदिति राव हैदरी ने कुंदन की ज्वैलरी कैरी की है।
अदिति राव हैदरी ने अपने ब्राइडल लुक को निखारने के लिए सफेद गजरा लगाया है।
ब्राइडल लुक को परफेक्ट बनाने के लिए अदिति ने हाथ में सोने के कंगन और नाक में नथ पहनी है।
अदिति राव हैदरी ने मेहंदी के नाम पर अपने हाथ पैरों पर चांद बनवाया है।
