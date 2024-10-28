पूर्व प्रधानमंत्री की पोती ने 23 की उम्र में रचाई थी शादी, फिर तलाकशुदा BF संग लिए सात फेरे
| Oct 28, 2024
बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी का आज जन्मदिन हैं.
इस मौके पर आइए आपको उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ दिलचस्प बाते बताते हैं.
अदिति राव हैदरी के पिता के दादा हैदराबाद रियासत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम अकबर हैदरी था.
साल 2009 में अदिति राव हैदरी ने एक्टर सत्यदीप मिश्रा से शादी रचाई थी.
2013 में अदिति राव हैदरी ने एक्टर सत्यदीप मिश्रा से डिवोर्स ले लिया.
वहीं साल 2024 में अदिति राव का दिल साउथ के एक्टर सिद्धार्थ पर आया.
अदिति राव और एक्टर सिद्धार्थ ने लगभग 3 साल तक एक दूसरे को डेट किया.
डेटिंग के बाद दोनों ने सितंबर 2024 में शादी कर ली.
आपको बता दें, सिद्धार्थ पहले से ही तलाकशुदा थे, उनकी शादी साउथ एक्ट्रेस मेघना नारायण से हुई थी.
