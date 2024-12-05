Sanjay Leela Bhansali पर इस एक्ट्रेस ने लगाया आरोप, बोलीं 'मुझे एक दिन भूखा रखा..'
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 05, 2024
संजय लीला भंसाली ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट वेब सीरीज 'हीरामंडी' से नेटफ्लिक्स पर डेब्यू किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
संजय लीला भंसाली ने इस वेब सीरीज में कई मंझे हुए कलाकारों को शामिल किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
वेब सीरीज 'हीरामंडी' का मनीषा कोइराला, अदिति राव हैदरी, फरदीन खान, सोनाक्षी सिन्हा और ऋचा चड्डा जैसे स्टार्स पार्ट बने थे.
Source:
Bollywoodlife.com
मगर संजय लीला भंसाली की 'हीरामंडी' में सबसे ज्यादा सुर्खियां बिब्बोजान उर्फ अदिति राव हैदरी ने बटोरी थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
मगर अदिति राव हैदरी को इस किरदार के लिए काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा था.
Source:
Bollywoodlife.com
अदिति राव हैदरी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि 'मेरे लिए इस फिल्म में दो मुजरे थे और मैं बचपन से डांस कर रही हूं.'
Source:
Bollywoodlife.com
अदिति ने कहा लेकिन मुजरा नृत्य एक अलग रूप है यह कथक था और यह संजय लीला भंसाली की नजर का कथक था, जो कि परफेक्शनिस्ट हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अदिति ने आगे बताया कि वो संजय लीला भंसाली को निराश नहीं करना चाहती थीं वो इसे सही तरीके से करना चाहती थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
अदिति ने कहा मगर इस मुजरे की परफॉर्मेंस ने सच में मेरी रातों की नींद उड़ा दी थी.
Source:
Bollywoodlife.com
अदिति ने बताया कि जिस सीन में मुझे भाषण देने थे, संजय सर ने मुझे एक दिन भूखे रखा क्योंकि ये सीन बनाए नहीं जा सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अदिति राव हैदरी ने कहा मैं इन सीन से जूझ रही थी और सब लोग मेरी टांग खींचते थे.
Source:
Bollywoodlife.com
अदिति राव हैदरी ने कहा, 'मैंने इसे बहुत खुशी से किया क्योंकि इससे मुझे सच में मदद मिली..भूख से मदद मिली.'
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Karan Johar की इस सुपरहिट मूवी को quit करना चाहते थे ShahRukh Khan, Suggest किया था इस एक्टर का नाम
अगली वेब स्टोरी देखें.