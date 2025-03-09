इंटरनेट पर छाईं Aditi Rao Hydari की पिंक ब्यूटी, सादगी में भी...
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 09, 2025
अदिति राव हैदरी को हाल ही में एक इवेंट में स्पॉट किया गया, जहां उनका स्टाइलिश लुक देखने को मिला.
पिंक स्लीवलेस अनारकली सूट में एक्ट्रेस बेहद क्लासी लग रही थीं.
मिनिमल मेकअप और हैवी इयरिंग्स से उन्होंने लुक को पूरा किया था.
लेकिन उनकी ये सादगी भरी अदा भी लोगों को खूब भार रही हैं और अदिति की फोटोज सोशल मीडिया पर छा गईं हैं.
एक-एक फोटो पर फैंस दिल हार बैठ रहे हैं और उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे.
फैंस का कहना है कि अदिति बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस हैं.
बता दें कि अदिति जल्द ही 'ओ साथी रे' सीरीज में नजर आएंगी.
इम्तियाज अली की ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर आएगी.
