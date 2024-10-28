अदिति से सैफ तक, इन 10 स्टार्स का है रॉयल फैमिली से नाता
Oct 28, 2024
बॉलीवुड के कई ऐसे सितारें हैं, जिनका रिश्ता रॉयल फैमिली के साथ है.
बिब्बोजान उर्फ अदिति राव हैदरी हैदराबाद के शाही खानदान की परपोती हैं.
एक्ट्रेस भाग्यश्री महाराष्ट्र के रॉयल परिवार पटवर्धन की सदस्य हैं.
डॉयरेक्टर किरण राव भी रॉयल फैमिली वानापर्थी का हिस्सा हैं. वो अदिति राव हैदरी की फर्स्ट कजिन भी हैं.
लेट एक्टर इरफान खान की मां रॉयल टोंक हकीम परिवार से थीं.
एक्ट्रेस सोनल चौहान उत्तर प्रदेश के मनीपुर की रहने वाली हैं . वो एक बड़े राजपूत खानदान से ताल्लुक रखती हैं
रिया सेन और राइमा सेन के पिता त्रिपुरा के शाही परिवार के मेंबर हैं.
90 के दशक की फेमस एक्ट्रेस परवीन बाबी भी जूनागढ़ की बाबी डायनेस्टी का हिस्सा थीं.
नसीरुद्दीन शाह का जन्म भी एक नवाब परिवार में हुआ था.
मनीषा कोइराला के पिता नेपाल की कोइराला रॉयल फैमिली का हिस्सा हैं
बॉलीवुड के नवाब कहे जाने वाले सैफ अली खान नवाब पटौदी के परिवार का वंश हैं.
