Operation Sindoor पर Adnan Sami ने किया रिएक्ट, ट्वीट कर बोले...

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | May 07, 2025

फेमस सिंगर अदनान सामी एक समय पर पाकिस्तानी नागरिक थे.

लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ दिया और अब वह भारत के नागरिक बन गए हैं.

अदनान सामी ने ना सिर्फ पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की थी.

वहीं अब उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' पर भारतीय मिलिट्री फॉर्सेस की सराहना की है.

अदनान सामी ने अपने एक्स हैंडल पर 'ऑपरेशन सिंदूर' का पोस्टर शेयर करते हुए रिएक्ट किया है.

अदनान सामी ने लिखा, 'जय हिंद' और इसी के साथ उन्होंने तिरंगे का इमोजी बनाया है.

अदनान के इस पोस्ट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

तो वहीं पाकिस्तानी नागरिक अदनान सामी के इस पोस्ट पर उन्हें खूब गालियां बक रहे हैं.

