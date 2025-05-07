Operation Sindoor पर Adnan Sami ने किया रिएक्ट, ट्वीट कर बोले...
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| May 07, 2025
फेमस सिंगर अदनान सामी एक समय पर पाकिस्तानी नागरिक थे.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ दिया और अब वह भारत के नागरिक बन गए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अदनान सामी ने ना सिर्फ पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की थी.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं अब उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' पर भारतीय मिलिट्री फॉर्सेस की सराहना की है.
Source:
Bollywoodlife.com
अदनान सामी ने अपने एक्स हैंडल पर 'ऑपरेशन सिंदूर' का पोस्टर शेयर करते हुए रिएक्ट किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
अदनान सामी ने लिखा, 'जय हिंद' और इसी के साथ उन्होंने तिरंगे का इमोजी बनाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
अदनान के इस पोस्ट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
तो वहीं पाकिस्तानी नागरिक अदनान सामी के इस पोस्ट पर उन्हें खूब गालियां बक रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: दीपिका कक्कड़ को लेकर आई बुरी खबर, जानकर लगेगा सदमा
अगली वेब स्टोरी देखें.