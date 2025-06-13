करिश्मा कपूर से तलाक के बाद संजय कपूर ने इनसे रचाई थी शादी, देखें तीसरी पत्नी की तस्वीरें
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 13, 2025
करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड संजय कपूर की बीते दिन हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई.
Source:
Bollywoodlife.com
करिश्मा कपूर संजय कपूर की दूसरी पत्नी थीं, इन्होंने साल 2003 में शादी रचाई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
करिश्मा से शादी के बाद दोनों का रिश्ता महज 13 साल चला था. दोनों ने तलाक ले लिया.
Source:
Bollywoodlife.com
करिश्मा से तलाक के बाद संजय ने प्रिया सचदेव से शादी की. ये इनकी तीसरी पत्नी थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
प्रिया एक एक्ट्रेस और मॉडल भी रह चुकी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
प्रिया ने संजय से दूसरी शादी रचाई थी. पहली शादी से प्रिया को एक बेटी थी.
Source:
Bollywoodlife.com
प्रिया और संजय कपूर का एक बेटा है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: कार्तिक आर्यन के इन लुक्स को देख नहीं हटा पाएंगे नजरें, चार्मिंग बॉय पर फिदा हो जाती हैं लड़कियां
अगली वेब स्टोरी देखें.