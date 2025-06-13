करिश्मा कपूर से तलाक के बाद संजय कपूर ने इनसे रचाई थी शादी, देखें तीसरी पत्नी की तस्वीरें

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Jun 13, 2025

करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड संजय कपूर की बीते दिन हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई.

करिश्मा कपूर संजय कपूर की दूसरी पत्नी थीं, इन्होंने साल 2003 में शादी रचाई थी.

करिश्मा से शादी के बाद दोनों का रिश्ता महज 13 साल चला था. दोनों ने तलाक ले लिया.

करिश्मा से तलाक के बाद संजय ने प्रिया सचदेव से शादी की. ये इनकी तीसरी पत्नी थीं.

प्रिया एक एक्ट्रेस और मॉडल भी रह चुकी हैं.

प्रिया ने संजय से दूसरी शादी रचाई थी. पहली शादी से प्रिया को एक बेटी थी.

प्रिया और संजय कपूर का एक बेटा है.

