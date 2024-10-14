सलमान खान के घर के बाद टाइट हुई फार्महाउस की सिक्योरिटी
Pratibha Gaur
| Oct 14, 2024
सलमान खान के करीबी दोस्त और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है.
जिसकी जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली है.
आरोपियों के गुनाह कबूल करने के बाद सलमान की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है.
इसके साथ ही सलमान के परिवार ने अपील की है कि एक्टर से कोई भी ना मिले.
सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर टाइट सिक्योरिटी लगाई गई है.
वहीं अब खबरों की मानें तो एक्टर के पनवेल फार्महाउस की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है.
बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई पहले भी सलमान खान पर हमले की कोशिश कर चुका है.
यहां तक कि बिश्नोई गैंग ने एक्टर के पनवेल फार्म हाउस की रेकी भी की थी.
