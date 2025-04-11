Jaat के बाद अब Gadar 3 से बॉक्स ऑफिस हिलाएंगे सनी देओल? बोले...
Pratibha Gaur
| Apr 10, 2025
सनी देओल की 'जाट' फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है.
इस फिल्म को दर्शकों का बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है.
इस फिल्म में सनी देओल जबरदस्त एक्शन करते दिख रहे हैं.
अब इसी बीच सनी देओल ने 'गदर 3' को लेकर बड़ा हिंट दिया है.
दरअसल एक इंटरव्यू में जब एक्टर से 'गदर 3' को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह जी के ऊपर है, क्योंकि 'गदर' उनका प्रोडक्ट है.
इसके अलावा सनी देओल ने ये भी बताया कि अनिल शर्मा इस फिल्म को लेकर हमेशा बात करते रहते हैं.
वहीं एक्टर ने ये भी बताया कि अगर कभी 'गदर 3' बनेगी तो उसमें सेम कास्ट रहेगी.
उन्होंने ये भी बताया कि 'गदर 3' से अमीषा को रिप्लेस करने का तो कोई मतलब ही नहीं होता.
बता दें कि 'जाट' में सनी देओल एक ब्रिगेडियर का रोल निभा रहे हैं.
