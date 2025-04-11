Jaat के बाद अब Gadar 3 से बॉक्स ऑफिस हिलाएंगे सनी देओल? बोले...

दरअसल एक इंटरव्यू में जब एक्टर से 'गदर 3' को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह जी के ऊपर है, क्योंकि 'गदर' उनका प्रोडक्ट है. Source: Bollywoodlife.com