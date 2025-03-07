'बागबान' की सफलता के बाद भी समीर सोनी को नहीं मिला काम, घर जाकर...
Mar 07, 2025
समीर सोनी' ने 1998 में चाइना गेट से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया था.
फिर समीर सोनी को अमिताभ बच्चन के साथ बागबान मूवी में काम करने का मौका मिला, इस फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन के बेटे का किरदार निभाया है.
रवि चोपड़ा के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'बागबान' 2003 में रिलीज हुई थी.
एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि वो इस फिल्म को नहीं करना चाहते थे.
समीर सोनी ने बताया कि उन्होंने मेकर्स के सामने शर्त रखी थी कि उनके सबसे ज्यादा सीन्स अमिताभ बच्चन के साथ होने चाहिए.
समीर ने बताया कि 'बागबान' की कामयाबी से उन्हें कोई फायदा नहीं मिला, उन्हें किसी भी काम के ऑफर्स नहीं आते थे.
समीर सोनी ने 'विवाह', 'लज्जा', 'चाइना गेट' जैसी फिल्मों में भी काम किया है, साथ ही साथ इन्होंने कई टीवी सीरियल्स में भी काम किया है.
