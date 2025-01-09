Thalapathy Vijay की यह हीरोइन बनी Depression का शिकार, हरियाणा से रखती हैं ताल्लुक

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Jan 09, 2025

थलापति विजय की फिल्म GOAT को लोगों ने खूब पसंद किया था.

थलापति विजय की फिल्म GOAT ने बॅाक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की थी.

थलापति विजय के साथ इस फिल्म में एक्ट्रेस मिनाक्षी चौधरी लीड रोल में नजर आई थीं.

लेकिन इस फिल्म के बाद मिनाक्षी चौधरी को ट्रोलर्स का सामना करना पड़ा था.

दरअसल इस फिल्म में मिनाक्षी चौधरी सिर्फ एक गाने में नजर आई थीं.

मिनाक्षी चौधरी की स्क्रिन टाइमिंग कम को लेकर फैंस ने उन्हें जमकर ट्रोल कर दिया था.

सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोलिंग से मिनाक्षी चौधरी पर गहरा असर पड़ा था.

मिनाक्षी चौधरी को ऑनलाइन ट्रोलिंग के चलते डिप्रेशन का सामना करना पड़ा था.

मिनाक्षी चौधरी हरियाणा राज्य के पंचकूला की रहने वाली हैं.

मिनाक्षी चौधरी हाल ही में दुलकर सलमान के साथ सुपरहिट फिल्म 'लकी भास्कर' में नजर आई थी.

