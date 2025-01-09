Thalapathy Vijay की यह हीरोइन बनी Depression का शिकार, हरियाणा से रखती हैं ताल्लुक
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 09, 2025
थलापति विजय की फिल्म GOAT को लोगों ने खूब पसंद किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
थलापति विजय की फिल्म GOAT ने बॅाक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की थी.
Source:
Bollywoodlife.com
थलापति विजय के साथ इस फिल्म में एक्ट्रेस मिनाक्षी चौधरी लीड रोल में नजर आई थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन इस फिल्म के बाद मिनाक्षी चौधरी को ट्रोलर्स का सामना करना पड़ा था.
Source:
Bollywoodlife.com
दरअसल इस फिल्म में मिनाक्षी चौधरी सिर्फ एक गाने में नजर आई थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
मिनाक्षी चौधरी की स्क्रिन टाइमिंग कम को लेकर फैंस ने उन्हें जमकर ट्रोल कर दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोलिंग से मिनाक्षी चौधरी पर गहरा असर पड़ा था.
Source:
Bollywoodlife.com
मिनाक्षी चौधरी को ऑनलाइन ट्रोलिंग के चलते डिप्रेशन का सामना करना पड़ा था.
Source:
Bollywoodlife.com
मिनाक्षी चौधरी हरियाणा राज्य के पंचकूला की रहने वाली हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मिनाक्षी चौधरी हाल ही में दुलकर सलमान के साथ सुपरहिट फिल्म 'लकी भास्कर' में नजर आई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: इन 5 ब्लाउज डिजाइंस से 10 साल घट जाएगी आपकी उम्र, मिलेगा एकदम यंग और ग्लैमरस लुक
अगली वेब स्टोरी देखें.