अहान-अनीत की 'सैयारा' ने ग्लोबल लेवल पर बनाया ये बड़ा रिकॉर्ड
Shashikant Mishra
| Jul 26, 2025
अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म 'सैयारा' को काफी पसंद किया जा रहा है. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है.
अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म 'सैयारा' को सिनेमाघरों में 9 दिन हो चुके हैं. इस फिल्म ने 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है.
फिल्म 'सैयारा' साल 2025 में अब तक दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. इस फिल्म के आगे सिर्फ मूवी 'छावा' है.
फिल्म ने 'सैयारा' ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में रिकॉर्ड बना रही है. इस फिल्म ने ग्लोबल लेवल पर एक रिकॉर्ड अपने नाम किया है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 'सैयारा' का टाइटल ट्रैक पहला ऐसा बॉलीवुड गाना है, जिसने स्पोटिफाई के टॉप 50 ग्लोबल चार्ट में एंट्री ली है.
अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म 'सैयारा' के टाइटल ट्रैक ने हॉलीवुड के तमाम गानों को पीछे करते हुए टॉप 5 में अपनी जगह बनाई.
अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म 'सैयारा' का डायरेक्शन मोहित सूरी ने किया है. ये 18 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.
