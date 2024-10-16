कॉलेज तक नहीं गए ये बॉलीवुड सितारे, कोई 10वीं तो कोई 12वीं पास

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Oct 16, 2024

काजोल ने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की है.

Source: Bollywoodlife.com

ऐश्वर्या राय बच्चन कॉलेज की पढाई नहीं की हैं.

Source: Bollywoodlife.com

दीपिका पादुकोण मात्र 12वीं पास हैं.

Source: Bollywoodlife.com

अर्जुन कपूर 12वीं में फेल हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं की.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस करीना कपूर भी सिर्फ 12वीं पास हैं.

Source: Bollywoodlife.com

रणबीर कपूर ने मात्र 10वीं तक पढ़ाई की है.

Source: Bollywoodlife.com

एक्टर आमिर खान भी सिर्फ 12वीं पास हैं.

Source: Bollywoodlife.com

कंगना रनौत ने 10वीं के आगे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाईं. इस बात का कंगना को अफसोस है.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें, करिश्मा कपूर ने 6वीं कक्षा में फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ दी.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: आतिफ असलम की बेटी की टू-कॉपी है आलिया की राहा, फोटोज देख फैंस कंफ्यूज

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.