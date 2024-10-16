कॉलेज तक नहीं गए ये बॉलीवुड सितारे, कोई 10वीं तो कोई 12वीं पास
Ankita Kumari
| Oct 16, 2024
काजोल ने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की है.
ऐश्वर्या राय बच्चन कॉलेज की पढाई नहीं की हैं.
दीपिका पादुकोण मात्र 12वीं पास हैं.
अर्जुन कपूर 12वीं में फेल हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं की.
एक्ट्रेस करीना कपूर भी सिर्फ 12वीं पास हैं.
रणबीर कपूर ने मात्र 10वीं तक पढ़ाई की है.
एक्टर आमिर खान भी सिर्फ 12वीं पास हैं.
कंगना रनौत ने 10वीं के आगे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाईं. इस बात का कंगना को अफसोस है.
बता दें, करिश्मा कपूर ने 6वीं कक्षा में फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ दी.
