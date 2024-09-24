आलिया या ऐश्वर्या, पेरिस फैशन वीक कौन-सी हसीना लगीं सबसे सुंदर?
Ankita Kumari
| Sep 24, 2024
पेरिस फैशन वीक 2024 शुरू हो गया है।
बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन और आलिया भट्ट ने पेरिस फैशन वीक में अपना जलवा बिखेरा है।
एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने ऑल रेड लुक में सबका दिल जीत लिया।
पेरिस फैशन वीक 2024 के रनवे पर ऐश्वर्या राय बच्चन ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा।
लोरियल पेरिस की नई ब्रांड एंबेसडर आलिया भट्ट ने पेरिस फैशन वीक 2024 में डेब्यू किया।
आलिया भट्ट ने पेरिस फैशन वीक 2024 में सिल्वर मेटालिक ब्रालेट स्टाइल ड्रेस कैरी किया।
आलिया का ये ग्लैमरस अंदाज फैंस को खूब पसंद आया।
आलिया अपने स्टाइलिश लुक से ऐश्वर्या राय को टक्कर देती दिखीं।
दोनों एक्ट्रेसेस के लुक को लेकर फैंसतरह-तरह के कमेंट करते नजर आ रहे हैं।
