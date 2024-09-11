ऐश्वर्या राय बच्चन से भी ज्यादा खूबसूरत हैं भाभी श्रीमा राय
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 11, 2024
बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन की गिनती खूबसूरत एक्ट्रेसेस में होती है।
Source:
Bollywoodlife.com
ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी एक्टिंग के साथ-साथ सुंदरता से भी फैंस का दिल जीता है।
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं, ऐश्वर्या राय बच्चन की भाभी श्रीमा राय सुंदरता में उन्हें टक्कर देती हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
ऐश्वर्या राय बच्चन की भाभी श्रीमा राय बेहद हसीन हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
इन तस्वीरों में श्रीमा राय बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
श्रीमा राय दो बच्चों की मां हैं लेकिन उनका फिगर अभी भी लाजवाब है।
Source:
Bollywoodlife.com
श्रीमा राय के लुक्स को देख फैंस दीवाने हो जाते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
श्रीमा राय अपने ग्लैमरस अंदाज से कई हसीनाओं को टक्कर देती हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें, श्रीमा राय मिसेज इंडिया ग्लोब 2009 की विनर रह चुकी हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: ओटीटी पर मौजूद हॉरर टीवी शोज को देखकर कांप जाती फैंस की रूह
अगली वेब स्टोरी देखें.