ऐश्वर्या राय बच्चन से भी ज्यादा खूबसूरत हैं भाभी श्रीमा राय

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 11, 2024

बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन की गिनती खूबसूरत एक्ट्रेसेस में होती है।

Source: Bollywoodlife.com

ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी एक्टिंग के साथ-साथ सुंदरता से भी फैंस का दिल जीता है।

Source: Bollywoodlife.com

वहीं, ऐश्वर्या राय बच्चन की भाभी श्रीमा राय सुंदरता में उन्हें टक्कर देती हैं।

Source: Bollywoodlife.com

ऐश्वर्या राय बच्चन की भाभी श्रीमा राय बेहद हसीन हैं।

Source: Bollywoodlife.com

इन तस्वीरों में श्रीमा राय बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं।

Source: Bollywoodlife.com

श्रीमा राय दो बच्चों की मां हैं लेकिन उनका फिगर अभी भी लाजवाब है।

Source: Bollywoodlife.com

श्रीमा राय के लुक्स को देख फैंस दीवाने हो जाते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

श्रीमा राय अपने ग्लैमरस अंदाज से कई हसीनाओं को टक्कर देती हैं।

Source: Bollywoodlife.com

बता दें, श्रीमा राय मिसेज इंडिया ग्लोब 2009 की विनर रह चुकी हैं।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: ओटीटी पर मौजूद हॉरर टीवी शोज को देखकर कांप जाती फैंस की रूह

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.