बॉलीवुड की इन हसीनाओं को विलेन के किरदार में देख फैंस रह गए दंग!
| Aug 14, 2024
फिल्म 'धूम' में ऐश्वर्या राय के निगेटिव रोल को फैंस ने खूब प्यार दिया है।
फिल्म ‘गुप्त’ में अपने निगेटिव रोल के लिए काजोल को काफी तारीफें मिलीं।
‘इश्किया’ फिल्म में विद्या बालन ने विलेन का रोल प्ले किया था।
एक्ट्रेस बिपाशा बसु का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है।
प्रियंका चोपड़ा ने कई फिल्मों में निगेटिव कैरेक्टर प्ले किया है।
तब्बू ने फिल्म 'हैदर' में जबरदस्त विलेन का रोल प्ले किया था।
उर्मिला मातोंडकर ने अपने निगेटिव रोल से सभी का दिल जीत लिया था।
कैटरीना कैफ ने फिल्म 'रेस' में विलेन का किरदार निभाकर खूब वाहवाही लूटी थी।
'खलनायिका' फिल्म में अनु अग्रवाल ने विलेन का किरदार निभाया था।
