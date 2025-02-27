ऐश्वर्या रॉय के जवानी की 10 सबसे खूबसूरत फोटोज, यूं ही नहीं कहलाईं Miss World!
Source:
Bollywoodlife.com
Feb 27, 2025
ऐश्वर्या राय बच्चन बॉलीवुड की एक पॉपुलर एक्ट्रेस हैं.
साल 1994 में ऐश्वर्या ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था.
ऐश्वर्या हिंदी के अलावा तेलगू, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं.
इन्होंने ने अपने करियर की शुरुआत एक तमिल फिल्म से की थी. फिल्म का नाम इरुवर था जिसे मणिरत्नम ने निर्देशित किया था.
बॉलीवुड में उनकी पहली फिल्म ‘और प्यार हो गया’ थी, जिसमें उन्होंने बॉबी देओल के साथ लीड रोल निभाया था.
संजय लीला भंसाली द्वारा बनाई गई फिल्म ‘हम दिल दे चुके सनम’ से ऐश्वर्या पूरे बॉलीवुड में फेमस हो गईं.
2002 में आई सुपरहिट फिल्म देवदास में भी ऐश्वर्या शामिल थीं.
आज ऐश्वर्या भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी एक्ट्रेसेस में से एक हैं और भारत की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में भी शामिल हैं.
ऐश्वर्या की गिनती दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में भी की जाती है.
सलमान खान के साथ इनके प्यार की चर्चा आज भी होती हैं.
