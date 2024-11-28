जानिए कौन हैं Aishwarya Rai की भाभी Shrima Rai जिसने मिनटों में लगा दी सबकी क्लास
अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि ऐश्वर्या राय की भाभी श्रीमा राय आखिर है कौन?
ऐश्वर्या राय की भाभी श्रीमा राय ने एक पोस्ट करके सबकी बोलती बंद कर दी है.
कहा जा रहा था कि श्रीमा राय अपनी ननद का नाम लेकर फेम बटोरने की कोशिश कर रही हैं.
श्रीमा राय ने दावा किया है कि वो अपने दम पर इस मुकाम पर पहुंची हैं.
श्रीमा राय ने अपनी पोस्ट में बताया है कि वो एक बैंकर के तौर पर काम कर चुकी हैं.
शादी के बाद श्रीमा राय ने नौकरी छोड़कर ब्लॉगर बनने का फैसला किया.
आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रीमा राय मिस इंडिया ग्लोब 2009 में हिस्सा ले चुकी हैं.
श्रीमा राय का जन्म मैंगलौर में हुआ है हालांकि उनकी परवरिश अमेरिका में की गई है.
