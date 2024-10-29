12 की उम्र में करोड़ों की मालकिन हैं ऐश्वर्या की बेटी आराध्या, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Oct 29, 2024

ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की गिनती बॉलीवुड के पावर कपल में होती है.

ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन दोनों ही काफी पॉपुलर हैं.

दोनों की लाडली आराध्या बच्चन भी अपने पेरेंट्स की तरह 12 साल के उम्र में ही खूब सुर्खियां बटोरती हैं.

ऐश्वर्य राय बच्चन की नेटवर्थ लगभग 800 करोड़ रुपये है.

वहीं, अभिषेक बच्चन की कुल संपत्ति तकरीबन 280 करोड़ रुपये है.

दोनों की प्रॉपर्टी मिलने के बाद आराध्या बच्चन पूरे 1006 करोड़ रुपये की मालकिन हैं.

बता दें, आराध्या बच्चन अपनी एक्टिंग से भी दर्शकों का दिल जीत चुकी हैं.

धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में आराध्या ने अपने डांस परफॉर्मेंस से फैंस को इंप्रेस कर दिया था.

