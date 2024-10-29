12 की उम्र में करोड़ों की मालकिन हैं ऐश्वर्या की बेटी आराध्या, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 29, 2024
ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की गिनती बॉलीवुड के पावर कपल में होती है.
Source:
Bollywoodlife.com
ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन दोनों ही काफी पॉपुलर हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
दोनों की लाडली आराध्या बच्चन भी अपने पेरेंट्स की तरह 12 साल के उम्र में ही खूब सुर्खियां बटोरती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
ऐश्वर्य राय बच्चन की नेटवर्थ लगभग 800 करोड़ रुपये है.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं, अभिषेक बच्चन की कुल संपत्ति तकरीबन 280 करोड़ रुपये है.
Source:
Bollywoodlife.com
दोनों की प्रॉपर्टी मिलने के बाद आराध्या बच्चन पूरे 1006 करोड़ रुपये की मालकिन हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें, आराध्या बच्चन अपनी एक्टिंग से भी दर्शकों का दिल जीत चुकी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में आराध्या ने अपने डांस परफॉर्मेंस से फैंस को इंप्रेस कर दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: धोनी से लेकर संजय दत्त तक, बायोपिक के लिए इन स्टार्स ने वसूली मोटी रकम
अगली वेब स्टोरी देखें.