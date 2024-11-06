अभिषेक- ऐश्वर्या की जोड़ी को फैंस ने कभी नहीं किया पसंद? 9 में से 5 फिल्में थीं फ्लॉप
अभिषेक- ऐश्वर्या अब तक 9 फिल्मों में काम कर चुके हैं जिनमें से 5 को तो फैंस ने नजरअंदाज कर दिया.
ढाई अक्षर प्रेम के जैसी फिल्म कब रिलीज हो कर चली गई किसी को पता ही नहीं चला.
अभिषेक- ऐश्वर्या की फिल्म कुछ ना कहो कमाई के मामले में एवरेज साबित हुई थी.
सरकार राज में अभिषेक- ऐश्वर्या भी साथ नजर आए थे. हालांकि ये फिल्म भी खास कमाल नहीं दिखा सकती.
उमराव जान ने भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाई नहीं की थी.
फिल्म रावण से अभिषेक- ऐश्वर्या को बहुत उम्मीद थी. हालांकि अभिषेक- ऐश्वर्या की ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई.
नतीजा ये निकला कि बॉलीवुड में अभिषेक- ऐश्वर्या को एक साथ कास्ट करना ही बंद कर दिया गया.
सालों से अभिषेक- ऐश्वर्या ने एक साथ स्क्रीन शेयर नहीं की है.
