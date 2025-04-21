ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन की शादी की इन फोटोज को देख दिल हो जाएगा खुश, बच्चन परिवार की खुशी...
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 21, 2025
बॉलीवुड के सबसे शानदार जोड़ियों में एक अभिषेक और ऐश्वर्या की जोड़ी बहुत फेमस है. दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं.
दोनों 20 अप्रैल 2007 को शादी के बंधन में बंधे थे. अब उनकी शादी को 18 साल हो गए हैं.
अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी बॉलीवुड इंडस्ट्री की काफी ग्रैंड वेडिंग थी. ऐश्वर्या और अभिषेक दोनों की बहुत खूबसूरत लग रहें हैं.
अभिषेक और ऐश्वर्या की यह फोटो संगीत सेरेमनी का है. एक्ट्रेस का ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है.
नई-नवेली दुल्हन के वेश में एक्ट्रेस कितनी प्यारी लग रहीं हैं. एक्ट्रेस की फोटो आज भी लोगों का दिल खुश कर देती है.
फोटो में अमिताभ बच्चन और और जया बच्चन नाचते दिख रहें हैं. यह फोटो एक्ट्रेस के मेहंदी का है.
बच्चन परिवार की यह फोटो बारात के समय का है, जिसमें पूरा बच्चन परिवार खुश नजर आ रहा है.
