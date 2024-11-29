कुछ इस तरह से शुरू हुई थी Aishwarya Rai और Abhishek Bachchan की love story
Nov 29, 2024
बॉलीवुड के 'इट कपल' ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की जोड़ी फैंस के बीच काफी पॉपुलर है.
ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की शादी को आज लगभग 17 साल से ज्यादा हो गए हैं.
मगर क्या आप जानते हैं कि ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की लव स्टोरी कैसे शुरू हुई थी?
अभिषेक बच्चन ने कुछ समय पहले ही अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय के साथ उनकी फ्रेंडशिप के बारे में एक इंटरव्यू में बताया था.
अभिषेक बच्चन ने बताया कि हम बहुत अच्छे दोस्त थे और उस समय हम साथ में फिल्म 'कुछ ना कहो' कर रहे थे.
अभिषेक ने कहा फिल्म के दौरान ही उनकी फ्रेंडशिप बढ़ गई और वो दोनों दोस्ती से कई ज्यादा फील करने लगे.
अभिषेक ने बताया कि उनका रिश्ता फिल्म 'उमराव जान' के समय और भी ज्यादा गहरा हो गया था.
अभिषेक बच्चन ने बताया कि फिल्म के बाद ही उन्होंने ऐश्वर्या राय को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था.
अभिषेक बच्चन ने कहा, ऐश्वर्या राय ने उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और आज हमारी एक बेटी है जिसका नाम आराध्या है.
अभिषेक बच्चन अक्सर ऐश्वर्या राय की एक्टिंग की तारीफ करते नजर आते हैं उन्होंने साथ में कई फिल्में भी की हैं.
