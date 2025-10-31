Aishwarya Rai Bachchan का बॉस लेडी अवतार वायरल! ब्लैक कोट और व्हाइट शर्ट में दिखीं सुपर क्लासी
Masummba Chaurasia
| Oct 31, 2025
एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपना 'बॉस लेडी' अवतार दिखाया, जिसे देखकर फैंस दीवाने हो गए.
ब्लैक कोट और व्हाइट शर्ट में ऐश्वर्या का सुपर क्लासी लुक इंटरनेट पर छाया हुआ है.
एक्ट्रेस ने मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की बनाई ड्रेस पहनी है. स्टाइल और एलिगेंस का परफेक्ट कॉम्बो.
ब्लैक कोट पर डायमंड बटन और हाई कॉलर ने उनके लुक को और रॉयल बना दिया.
तस्वीरों में ऐश्वर्या एक खूबसूरत बैकग्राउंड के सामने पोज देती नजर आईं. जिसमें पूरी तरह वो 'क्वीन वाइब्स' देती दिखीं.
पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'Manish Malhotra, L'Oréal Paris', जो फैंस के बीच तुरंत वायरल हो गया.
लॉरियल पेरिस फैशन वीक के दौरान ऐश्वर्या का ब्लैक आउटफिट लुक खूब चर्चा में है.
