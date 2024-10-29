इंस्टाग्राम पर 14 मिलियन फॉलोअर्स, लेकिन ऐश्वर्या राय सिर्फ इस एक शख्स को करती हैं फॉलो! जानिए कौन

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Oct 29, 2024

बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने टैलेंट से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है.

Source: Bollywoodlife.com

टैलेंट के अलावा ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी खूबसूरती से भी सभी को दीवाना बनाया है.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन की तगड़ी फैन-फॉलोइंग हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इंस्टाग्राम पर ऐश्वर्या राय बच्चन के 1 करोड़ 43 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इतने फॉलोअर्स होने के बावजूद भी ऐश्वर्या राय सिर्फ एक शख्स को फॉलो करती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

ऐश्वर्या राय इंस्टाग्राम पर जिस एक वयक्ति को फॉलो करती हैं, वह कोई और नहीं बल्कि उनके पति हैं.

Source: Bollywoodlife.com

ऐश्वर्या राय इंस्टाग्राम पर सिर्फ अपने पति अभिषेक बच्चन को ही फॉलो करती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

ये जानने के बाद ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के रिश्ते की अफवाहों पर विराम लग गया है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: सूर्या खेलेंगे बड़ा दांव, इस फिल्म में लगा दिए 350 करोड़

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.