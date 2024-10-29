इंस्टाग्राम पर 14 मिलियन फॉलोअर्स, लेकिन ऐश्वर्या राय सिर्फ इस एक शख्स को करती हैं फॉलो! जानिए कौन
बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने टैलेंट से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है.
टैलेंट के अलावा ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी खूबसूरती से भी सभी को दीवाना बनाया है.
एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन की तगड़ी फैन-फॉलोइंग हैं.
इंस्टाग्राम पर ऐश्वर्या राय बच्चन के 1 करोड़ 43 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं.
इतने फॉलोअर्स होने के बावजूद भी ऐश्वर्या राय सिर्फ एक शख्स को फॉलो करती हैं.
ऐश्वर्या राय इंस्टाग्राम पर जिस एक वयक्ति को फॉलो करती हैं, वह कोई और नहीं बल्कि उनके पति हैं.
ऐश्वर्या राय इंस्टाग्राम पर सिर्फ अपने पति अभिषेक बच्चन को ही फॉलो करती हैं.
ये जानने के बाद ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के रिश्ते की अफवाहों पर विराम लग गया है.
