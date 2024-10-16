जानें वो 8 आउटफिट्स जिन्हें ऐश्वर्या राय बच्चन ने हमेशा के लिए कह दिया अलविदा

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Oct 16, 2024

अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको ऐश्वर्या राय बच्चन के ऐसे 8 कपड़े दिखाएंगे जो कि अब वो नहीं पहनना चाहेंगी.

ऐश्वर्या राय बच्चन कई बार रेड कारपेट पर अजीब कपड़े पहनकर जा चुकी हैं.

कांस फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय बच्चन चप्पल पहनकर जा चुकी हैं.

ऐश्वर्या राय बच्चन का ये लुक देखकर उनका खुद का दिमाग खराब हो जाएगा.

इन लुक्स को देखकर लोग आज भी ऐश्वर्या राय बच्चन को ट्रोल कर देते हैं.

इस लहंगे को ऐश्वर्या राय बच्चन अब नहीं पहनना चाहेंगी.

ये लुक इस बात का सबूत है कि ऐश्वर्या एक्सपेरीमेंट करने के चक्कर में अपना लुक खराब कर लेती हैं.

हॉलीवुड में ढ़ेर सारा सोना लादकर केवल ऐश्वर्या राय बच्चन ही जा सकती हैं.

ऐश्वर्या राय बच्चन का ये लुक उन पर नहीं जंच रहा है.

ऐश्वर्या राय बच्चन की ये ड्रेस भी कुछ खास नहीं लग रही है.

