आखिर क्यों ऐश्वर्या राय ने इस फिल्म के लिए किया था करण जौहर को इंकार?
Bollywood Staff
| Nov 11, 2024
बॉलीवुड की टाइमलेस ब्यूटी ऐश्वर्या राय बच्चन ने की सुपरहिट फिल्में दी हैं जिसमें 'देवदास' से लेकर 'ताल' तक फिल्में शामिल हैं.
मगर ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने करियर के पीक टाइम में करण जौहर की इस सुपरहिट फिल्म को करने से मना कर दिया था.
ऐश्वर्या राय बच्चन ने करण जौहर की फिल्म 'कुछ कुछ होता है' को करने से इंकार किया था.
करण जौहर अपनी फिल्म 'कुछ कुछ होता है' कि कास्टिंग को लेकर बहुत परेशान थे.
दरअसल, शाहरुख खान और काजोल को लेने के बाद टीना के रोल के लिए उन्हें कोई एक्ट्रेस हां नहीं कह रही थीं.
करण जौहर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो फिल्म की तीसरी कास्टिंग के लिए इतना परेशान थे कि सबसे जाकर भीख मान रहे थे.
फिल्म में टीना के रोल के लिए पहले ही करण जौहर को 8 एक्ट्रेस मना कर चुकी थीं उन्हें लगा अगर कोई नहीं मिला तो वो खुद ही स्कर्ट पहन लेंगे.
वहीं ऐश्वर्या राय ने भी एक पुराने इंटरव्यू में इस रोल को लेकर कहा था कि मैंने इस रोल को अपनी छवि के कारण इंकार कर दिया था.
ऐश्वर्या ने कहा, करण जौहर ने मुझे इस फिल्म के लिए पूछा था मगर उस समय मेरी डेट्स किसी और फिल्म के लिए बुक थीं.
ऐश्वर्या ने आगे कहा, यह फिल्म काजोल की थी इसमें कोई भी दो राय नहीं है रानी मुखर्जी ने भी फिल्म में अच्छा काम किया है.
ऐश्वर्या ने बताया, "अगर मैंने ये फिल्म की होती तो लोग मुझे कहते देखो ऐश्वर्या राय फिर से वही करने लगी हैं जो मॉडलिंग के दिनों में करती थीं"
ऐश्वर्या ने कहा, "अगर मैं ये रोल करती तो लोग मुझे फिर से मिनी स्कर्ट पहनने और कैमरा के सामने ग्लैमरस अंदाज में मुंह बनाना के लिए ट्रोल करते"
