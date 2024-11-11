आखिर क्यों ऐश्वर्या राय ने इस फिल्म के लिए किया था करण जौहर को इंकार?

बॉलीवुड की टाइमलेस ब्यूटी ऐश्वर्या राय बच्चन ने की सुपरहिट फिल्में दी हैं जिसमें 'देवदास' से लेकर 'ताल' तक फिल्में शामिल हैं.

Source: Bollywoodlife.com

मगर ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने करियर के पीक टाइम में करण जौहर की इस सुपरहिट फिल्म को करने से मना कर दिया था.

Source: Bollywoodlife.com

ऐश्वर्या राय बच्चन ने करण जौहर की फिल्म 'कुछ कुछ होता है' को करने से इंकार किया था.

Source: Bollywoodlife.com

करण जौहर अपनी फिल्म 'कुछ कुछ होता है' कि कास्टिंग को लेकर बहुत परेशान थे.

Source: Bollywoodlife.com

दरअसल, शाहरुख खान और काजोल को लेने के बाद टीना के रोल के लिए उन्हें कोई एक्ट्रेस हां नहीं कह रही थीं.

Source: Bollywoodlife.com

करण जौहर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो फिल्म की तीसरी कास्टिंग के लिए इतना परेशान थे कि सबसे जाकर भीख मान रहे थे.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म में टीना के रोल के लिए पहले ही करण जौहर को 8 एक्ट्रेस मना कर चुकी थीं उन्हें लगा अगर कोई नहीं मिला तो वो खुद ही स्कर्ट पहन लेंगे.

Source: Bollywoodlife.com

वहीं ऐश्वर्या राय ने भी एक पुराने इंटरव्यू में इस रोल को लेकर कहा था कि मैंने इस रोल को अपनी छवि के कारण इंकार कर दिया था.

Source: Bollywoodlife.com

ऐश्वर्या ने कहा, करण जौहर ने मुझे इस फिल्म के लिए पूछा था मगर उस समय मेरी डेट्स किसी और फिल्म के लिए बुक थीं.

Source: Bollywoodlife.com

ऐश्वर्या ने आगे कहा, यह फिल्म काजोल की थी इसमें कोई भी दो राय नहीं है रानी मुखर्जी ने भी फिल्म में अच्छा काम किया है.

Source: Bollywoodlife.com

ऐश्वर्या ने बताया, "अगर मैंने ये फिल्म की होती तो लोग मुझे कहते देखो ऐश्वर्या राय फिर से वही करने लगी हैं जो मॉडलिंग के दिनों में करती थीं"

Source: Bollywoodlife.com

ऐश्वर्या ने कहा, "अगर मैं ये रोल करती तो लोग मुझे फिर से मिनी स्कर्ट पहनने और कैमरा के सामने ग्लैमरस अंदाज में मुंह बनाना के लिए ट्रोल करते"

Source: Bollywoodlife.com

